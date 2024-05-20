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Альтабор таблетки 20 мг блістер, №20 - Одеса (134114) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
88,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
99,23
Економія: -5,43 грн
93,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
110,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
111,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
108,74
Економія: -13,61 грн
95,13 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
102,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
88,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
96,60
Економія: -5,40 грн
91,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
92,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
93,90 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
100,17
Економія: -4,53 грн
95,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
97,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
104,20
Економія: -13,10 грн
91,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
106,75
Економія: -11,05 грн
95,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
94,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
101,87
Економія: -7,95 грн
93,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
88,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
94,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
101,22
Економія: -6,62 грн
94,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
98,72
Економія: -4,92 грн
93,80 грн