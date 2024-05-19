Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнші противірусні засобиІншіАльтаборЦіни в аптеках

Альтабор таблетки 20 мг блістер, №20 - Львів (134114) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
88,60 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
93,40
Економія: -0,79 грн
92,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
102,58
Економія: -7,85 грн
94,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
88,52 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
103,31 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
115,99
Економія: -25,63 грн
90,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
103,79
Економія: -9,10 грн
94,69 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -11,14 грн
90,36 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
124,50
Економія: -34,14 грн
90,36 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
127,99
Економія: -37,63 грн
90,36 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
88,52 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -14,14 грн
90,36 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
114,99
Економія: -24,63 грн
90,36 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -29,14 грн
90,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
103,12
Економія: -8,48 грн
94,64 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
127,99
Економія: -37,63 грн
90,36 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
102,95 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
122,99
Економія: -32,63 грн
90,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
98,01
Економія: -6,76 грн
91,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
127,99
Економія: -37,63 грн
90,36 грн