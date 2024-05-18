Альтабор таблетки 20 мг блістер, №20 - Харків (134114) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 39