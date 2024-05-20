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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Одеса (134962) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
447,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
515,40 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: таблетки (10)
493,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки (60)
509,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки (40)
495,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: стрип (1)
434,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
496,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), стрип (3)
447,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: стрип (9)
431,40 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
496,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки (40)
460,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
496,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки (80)
468,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн