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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Київ (134962) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 296 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки (60)
475,19
Економія: -49,14 грн
426,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
460,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), стрип (5)
458,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), стрип (9)
434,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
496,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: таблетки (90)
609,00
Економія: -130,21 грн
478,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), стрип (5)
433,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
474,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), стрип (6)
484,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), стрип (7)
433,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: таблетки (30)
563,80
Економія: -121,11 грн
442,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), стрип (2)
407,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
499,99
Економія: -73,94 грн
426,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
496,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
496,20 грн