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Андипал-Форте таблетки стрип, №10 - Одеса (112233) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (5)
41,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
46,86
Економія: -2,56 грн
44,30 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
58,90 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
58,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4)
52,03
Економія: -7,92 грн
44,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
44,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
47,40
Економія: -3,29 грн
44,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -21,60 грн
44,40 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
58,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (6)
41,77 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6)
47,13
Економія: -1,68 грн
45,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
49,23
Економія: -5,05 грн
44,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
57,73
Економія: -13,33 грн
44,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (4)
49,91
Економія: -2,31 грн
47,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
48,10
Економія: -4,66 грн
43,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
41,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
41,78 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (2)
58,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
49,86
Економія: -3,26 грн
46,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (4)
41,78 грн