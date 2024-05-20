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Абипим® порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон, №1 - Одеса (133401) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
294,41
Економія: -14,37 грн
280,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
319,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (5)
365,99
Економія: -59,72 грн
306,27 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
319,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
319,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
319,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
319,10 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом