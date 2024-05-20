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Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (19787) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -33,00 грн
155,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
180,00
Економія: -25,00 грн
155,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (1)
173,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
178,00
Економія: -16,11 грн
161,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
181,22
Економія: -25,54 грн
155,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою (15)
150,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
170,87
Економія: -19,18 грн
151,69 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
180,00
Економія: -25,00 грн
155,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (1)
162,66 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
180,00
Економія: -25,00 грн
155,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
195,10
Економія: -43,50 грн
151,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
170,47
Економія: -18,78 грн
151,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
172,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (7), блістер (1)
177,38
Економія: -15,30 грн
162,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
173,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
158,09 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
180,00
Економія: -25,00 грн
155,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою (15)
180,41
Економія: -24,73 грн
155,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
178,24
Економія: -22,56 грн
155,68 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
185,00
Економія: -28,70 грн
156,30 грн