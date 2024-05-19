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Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, №30 - Львів (19787) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 317 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
187,91
Економія: -25,35 грн
162,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
157,40 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
167,40
Економія: -2,13 грн
165,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
183,94
Економія: -28,26 грн
155,68 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
146,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
170,47
Економія: -18,79 грн
151,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою (15)
176,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
157,40 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
170,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
150,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
170,47
Економія: -18,79 грн
151,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
170,47
Економія: -18,79 грн
151,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
180,81
Економія: -25,13 грн
155,68 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
219,70
Економія: -68,10 грн
151,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3), блістер (1)
180,12
Економія: -25,33 грн
154,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (11)
171,01
Економія: -19,33 грн
151,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
171,99
Економія: -20,31 грн
151,68 грн