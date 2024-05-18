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Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, №30 - Харків (19787) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 416 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
174,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
157,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
191,72
Економія: -36,05 грн
155,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
174,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
162,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
180,21
Економія: -25,87 грн
154,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (1)
173,38 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
174,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (14)
210,80
Економія: -59,20 грн
151,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
173,98 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
201,80
Економія: -45,50 грн
156,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
170,93
Економія: -19,25 грн
151,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
174,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
158,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (10)
179,97
Економія: -24,29 грн
155,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
173,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
171,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
174,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
173,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1), блістер (1)
174,16 грн