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Ацикловір-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Львів (62203) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
129,83
Економія: -16,62 грн
113,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
93,50 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
117,54
Економія: -0,22 грн
117,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
119,46
Економія: -26,02 грн
93,44 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
94,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
122,50
Економія: -16,57 грн
105,93 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
103,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
93,50 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
121,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
124,63
Економія: -18,70 грн
105,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
124,62
Економія: -18,69 грн
105,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
102,59
Економія: -9,15 грн
93,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7), контурна чарункова упаковка (1)
123,25
Економія: -29,82 грн
93,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: таблетки (10)
118,99
Економія: -13,06 грн
105,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (6)
124,63
Економія: -18,70 грн
105,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
124,63
Економія: -18,70 грн
105,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
124,63
Економія: -18,70 грн
105,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
93,50 грн