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Ацикловір-Дарниця таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці, №20 - Харків (62203) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 413 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: контурна чарункова упаковка (1)
91,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
93,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
119,31
Економія: -31,60 грн
87,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7), контурна чарункова упаковка (1)
88,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: контурна чарункова упаковка (1)
93,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
93,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
122,37
Економія: -39,12 грн
83,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (1)
92,92 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), контурна чарункова упаковка (1)
88,94 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
94,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (5)
129,80
Економія: -24,40 грн
105,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3), контурна чарункова упаковка (1)
88,48 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
129,80
Економія: -22,90 грн
106,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
122,50
Економія: -16,57 грн
105,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2), контурна чарункова упаковка (1)
81,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (7), контурна чарункова упаковка (1)
93,46 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
110,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (14)
120,12
Економія: -41,39 грн
78,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (7)
81,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
91,96 грн