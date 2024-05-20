Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Запоріжжя (79708) Лікарський препарат - ціни
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Балабине, вул. Миру, 47-А
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Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Подорожник
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Нікополь, вул. Усова, 47-А
Бажаємо здоров'я
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Нікополь, просп. Трубників, 37/37
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Нікополь, просп. Трубників, 85
Народна аптека
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Покров, вул. Центральна, 44/19
Регіональна аптечна мережа руан
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Покров, вул. Балкова, 20
Аптека твоєї родини
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Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
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Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Подорожник
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Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
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Високопілля, вул. Банкова, 2
1 соціальна аптека
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Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Лозова, м-н 1-й, 23
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Лозова, м-н 1-й, 28
1 соціальна аптека
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Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Аптека низьких цін
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Лозова, вул. Павлоградська, 48
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Близнюки, вул. Свободи, 24
Подорожник
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Сахновщина, вул. Центральна, 8
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Курахове, вул. Лермонтова, 24
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Селидове, вул. Нагірна, 29