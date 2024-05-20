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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Запоріжжя (79708) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (1)
216,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
212,76
Економія: -18,76 грн
194,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
209,45
Економія: -39,61 грн
169,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Всього: упаковка (1)
179,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
192,68 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
205,00
Економія: -17,00 грн
188,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Балкова, 20
Всього: упаковка (1)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
Всього: упаковка (3)
174,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
184,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
Всього: упаковка (1)
196,99
Економія: -27,15 грн
169,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (1)
217,45 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (2)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (8)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (2)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (23)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (2)
216,19
Економія: -26,88 грн
189,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
197,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (1)
209,45
Економія: -39,61 грн
169,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Курахове, вул. Лермонтова, 24
Всього: упаковка (1)
204,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (1)
211,20 грн