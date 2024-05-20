Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Одеса (79708) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Агата
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Одеса, просп. Шевченка, 6/2
Марія
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Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Мілана
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Палія Семена, 119
Чорноморська
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Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
Аптека шар@
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Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
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Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Маяковського, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, шосе Чорновола В'ячеслава, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15