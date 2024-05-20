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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Одеса (79708) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Агата
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
Всього: упаковка (1)
234,40 грн
Марія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (1)
234,40 грн
Аліна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
234,40 грн
Мілана
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
234,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
211,30 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (2)
234,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Всього: упаковка (1)
200,13
Економія: -11,43 грн
188,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
206,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1)
189,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 66-А
Всього: упаковка (1)
209,45
Економія: -39,61 грн
169,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (1)
214,31
Економія: -24,71 грн
189,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -37,15 грн
169,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
Всього: упаковка (1)
216,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
204,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Маяковського, 3
Всього: упаковка (1)
212,32
Економія: -20,71 грн
191,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, шосе Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
200,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (2)
198,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
Всього: упаковка (1)
217,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
Всього: упаковка (1)
196,99
Економія: -27,15 грн
169,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
184,57 грн