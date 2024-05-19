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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Львів (79708) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
Всього: упаковка (1)
189,40
Економія: -0,13 грн
189,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
174,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 98
Всього: упаковка (17)
203,92
Економія: -10,92 грн
193,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Млинів, вул. Бандери Степана, 38
Всього: упаковка (1)
193,85
Економія: -2,78 грн
191,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 14
Всього: упаковка (1)
211,55
Економія: -11,65 грн
199,90 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
198,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (2)
181,47
Економія: -5,75 грн
175,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 14
Всього: упаковка (1)
203,09
Економія: -15,64 грн
187,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (3)
193,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Молодіжна, 25-А
Всього: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
191,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 332
Всього: упаковка (1)
202,99
Економія: -33,15 грн
169,84 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 260
Всього: упаковка (1)
198,50
Економія: -28,66 грн
169,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 6
Всього: упаковка (1)
187,75 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
196,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
Всього: упаковка (1)
174,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
197,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (1)
198,99
Економія: -29,15 грн
169,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Миру, 21
Всього: упаковка (1)
197,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, пл. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
199,81
Економія: -29,97 грн
169,84 грн