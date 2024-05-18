Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Харків (79708) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Аптека доброго дня
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
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Харків, шосе Салтівське, 51