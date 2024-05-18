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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Харків (79708) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
193,28
Економія: -6,66 грн
186,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
206,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
199,08
Економія: -12,66 грн
186,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
197,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
196,96 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
182,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
215,48
Економія: -12,80 грн
202,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
197,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -24,15 грн
169,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
202,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
191,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (2)
193,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
197,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
192,09 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
197,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
217,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
192,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
215,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
211,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
Всього: упаковка (2)
202,20 грн