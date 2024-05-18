Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79708) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Лозова, м-н 2-й, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Балкова, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5