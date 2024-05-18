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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79708) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
Всього: упаковка (1)
216,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
215,03
Економія: -30,33 грн
184,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (1)
209,45
Економія: -39,61 грн
169,84 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (1)
164,94 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (2)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (1)
192,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Лозова, м-н 2-й, 10
Всього: упаковка (1)
179,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Всього: упаковка (1)
179,78 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (8)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (1)
174,54 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (2)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
209,45
Економія: -39,61 грн
169,84 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
205,00
Економія: -17,00 грн
188,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
203,09
Економія: -16,12 грн
186,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (2)
215,69
Економія: -24,63 грн
191,06 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (23)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Балкова, 20
Всього: упаковка (1)
197,70
Економія: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
197,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петрове, вул. Центральна, 31
Всього: упаковка (1)
195,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
174,54 грн