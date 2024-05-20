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Аугментин™ порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Запоріжжя (309585) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
255,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
290,45
Економія: -36,73 грн
253,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
276,86
Економія: -22,86 грн
254,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
257,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -45,11 грн
243,88 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
286,00
Економія: -45,00 грн
241,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
268,66 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
255,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
268,99
Економія: -25,11 грн
243,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
265,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
279,24
Економія: -21,57 грн
257,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
277,75 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
255,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
284,01
Економія: -36,18 грн
247,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
275,42
Економія: -27,59 грн
247,83 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
260,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
317,00
Економія: -76,00 грн
241,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
298,00
Економія: -50,17 грн
247,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
262,26
Економія: -12,27 грн
249,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
277,74 грн