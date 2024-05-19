Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАугментин™Ціни в аптеках

Аугментин™ порошок для оральної суспензії 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготування 70 мл суспензії, №1 - Львів (309585) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
283,15
Економія: -18,15 грн
265,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
285,45
Економія: -28,82 грн
256,63 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
293,67 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
283,24
Економія: -39,92 грн
243,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
283,24
Економія: -39,92 грн
243,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
287,32
Економія: -44,00 грн
243,32 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
296,64 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
251,80 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
283,24
Економія: -39,92 грн
243,32 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (2)
281,81 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (1)
287,30
Економія: -44,50 грн
242,80 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
296,64 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (2)
255,99
Економія: -12,67 грн
243,32 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
Всього: упаковка (2)
296,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (2)
271,90 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
278,84 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (5)
308,26 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
Всього: упаковка (1)
287,32
Економія: -44,00 грн
243,32 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (3)
296,64 грн