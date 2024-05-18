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Аугментин™ таблетки, вкриті оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Харків (228802) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 418 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
246,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
258,72
Економія: -28,90 грн
229,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
258,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
245,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
244,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (6)
266,83
Економія: -35,74 грн
231,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (1)
257,34 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
255,76 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
257,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
245,60
Економія: -18,60 грн
227,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер (1)
244,92 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: блістер (1)
232,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
253,64
Економія: -24,00 грн
229,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
239,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
259,64 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
237,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
266,47
Економія: -33,41 грн
233,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
245,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3), блістер (1)
261,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
256,02 грн