Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬАНТАЦИДИСполуки алюмініюКомбінаціїАлмагель® АЦіни в аптеках

Алмагель® А суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Одеса (62646) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 303 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3)
149,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
209,20
Економія: -65,00 грн
144,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
169,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
171,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (9)
160,70
Економія: -9,83 грн
150,87 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
171,70 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
154,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
170,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
146,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
177,75
Економія: -37,84 грн
139,91 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
165,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
156,76
Економія: -16,85 грн
139,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
185,50
Економія: -41,00 грн
144,50 грн
Софія
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (3)
154,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
148,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
144,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
167,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
172,04
Економія: -23,21 грн
148,83 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
162,71
Економія: -18,66 грн
144,05 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
141,90 грн