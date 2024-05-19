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Алмагель® А суспензія оральна флакон 170 мл з мірною ложкою, №1 - Львів (62646) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 341 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (3)
143,75 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
171,29
Економія: -23,11 грн
148,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
141,37 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
156,61
Економія: -0,11 грн
156,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
165,62
Економія: -28,15 грн
137,47 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (3)
142,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
162,50
Економія: -18,00 грн
144,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
143,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
167,30 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
165,59 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
209,60
Економія: -65,40 грн
144,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
143,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
180,99
Економія: -36,49 грн
144,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
170,99
Економія: -26,49 грн
144,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
143,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
153,44
Економія: -15,92 грн
137,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
209,60
Економія: -65,40 грн
144,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
170,44
Економія: -35,62 грн
134,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
143,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
158,99
Економія: -14,49 грн
144,50 грн