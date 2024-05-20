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Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Одеса (247709) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: пакетик (11)
416,50
Економія: -130,10 грн
286,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: суспензія оральна (8)
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: пакетик (9)
340,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: суспензія оральна (9)
337,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: суспензія оральна (3)
360,83 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: суспензія оральна (1)
318,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: суспензія оральна (8)
332,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: суспензія оральна (17)
358,64
Економія: -67,50 грн
291,14 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: суспензія оральна (8)
326,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: суспензія оральна (16)
327,30
Економія: -36,16 грн
291,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: суспензія оральна (2)
360,99
Економія: -74,45 грн
286,54 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: пакетик (3)
307,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
299,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: суспензія оральна (15)
317,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
342,16
Економія: -46,16 грн
296,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3), пакетик (5)
317,32
Економія: -23,09 грн
294,23 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія оральна (14)
292,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: суспензія оральна (12)
335,99
Економія: -49,45 грн
286,54 грн