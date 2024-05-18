Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Харків (247709) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: упаковка (1), пакетик (15)
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Всього: упаковка (2), пакетик (3)
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Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: пакетик (15)
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Всього: упаковка (2), пакетик (3)
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Молочна, 1
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Всього: пакетик (10)
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Всього: упаковка (2), пакетик (14)
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Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), пакетик (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
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Всього: пакетик (12)
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
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Харків, вул. Тарасівська, 3
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Всього: пакетик (15)
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Харків, вул. Сумська, 39