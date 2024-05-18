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Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Харків (247709) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: пакетик (5)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
271,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
289,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), пакетик (15)
283,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), пакетик (3)
320,32
Економія: -43,88 грн
276,44 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), пакетик (16)
296,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: пакетик (15)
298,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), пакетик (3)
382,50
Економія: -92,80 грн
289,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: пакетик (4)
295,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: пакетик (6)
284,20 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
310,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: пакетик (10)
323,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2), пакетик (14)
298,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2), пакетик (5)
306,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: пакетик (10)
395,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: пакетик (9)
384,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -26,45 грн
286,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: пакетик (12)
291,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: пакетик (10)
309,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: пакетик (15)
282,40 грн