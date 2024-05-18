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Алмагель® А суспензія оральна пакетик 10 мл, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (247709) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: пакетик (5)
341,90
Економія: -52,20 грн
289,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), пакетик (12)
416,50
Економія: -130,10 грн
286,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: суспензія оральна (5)
354,14
Економія: -67,76 грн
286,38 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: пакетик (3)
361,60
Економія: -71,90 грн
289,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
324,99
Економія: -38,45 грн
286,54 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: пакетик (7)
395,20
Економія: -105,50 грн
289,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2), пакетик (19)
384,20
Економія: -94,50 грн
289,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: суспензія оральна (18)
333,57
Економія: -47,99 грн
285,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: суспензія оральна (9)
300,71 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: суспензія оральна (18)
332,22
Економія: -48,60 грн
283,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
360,33
Економія: -76,84 грн
283,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -24,45 грн
286,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: суспензія оральна (5)
345,62
Економія: -60,04 грн
285,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
284,68 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), пакетик (13)
343,10
Економія: -53,40 грн
289,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: суспензія оральна (12)
357,51
Економія: -71,93 грн
285,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: суспензія оральна (4)
338,24
Економія: -54,84 грн
283,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: пакетик (9)
316,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2), пакетик (14)
339,79
Економія: -47,03 грн
292,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: пакетик (4)
345,20 грн