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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг, №40 - Одеса (41365) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
143,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: таблетки (1)
222,80
Економія: -86,20 грн
136,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: таблетки (1)
173,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: таблетки (20)
163,97
Економія: -8,97 грн
155,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
176,70 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
160,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
170,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
180,47
Економія: -39,17 грн
141,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (5)
143,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
164,18
Економія: -22,88 грн
141,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
191,99
Економія: -45,78 грн
146,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
149,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
151,90 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
164,88
Економія: -29,76 грн
135,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
170,69
Економія: -29,39 грн
141,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
159,99
Економія: -13,78 грн
146,21 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
163,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2), таблетки (3)
167,79
Економія: -21,71 грн
146,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
143,23 грн