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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг, №40 - Львів (41365) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки (30)
153,75 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки (30)
182,07
Економія: -25,81 грн
156,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
143,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
167,97
Економія: -26,21 грн
141,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
166,99
Економія: -20,78 грн
146,21 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
143,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
143,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки (20)
187,50
Економія: -41,29 грн
146,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (5)
164,50
Економія: -18,29 грн
146,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки (10)
139,88
Економія: -6,70 грн
133,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
223,20
Економія: -86,60 грн
136,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), таблетки (3)
169,28
Економія: -27,25 грн
142,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки (20)
153,75 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
162,99
Економія: -16,78 грн
146,21 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
165,50
Економія: -19,29 грн
146,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
160,99
Економія: -14,78 грн
146,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
153,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
169,99
Економія: -23,78 грн
146,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
143,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: таблетки (20)
153,75 грн