АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Запоріжжя (41364) Лікарський препарат - ціни
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1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А