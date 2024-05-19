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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Львів (41364) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
91,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
105,78
Економія: -16,43 грн
89,35 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
91,24 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
106,99
Економія: -13,93 грн
93,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
106,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
85,58 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
106,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
152,10
Економія: -59,10 грн
93,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
106,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -29,93 грн
93,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -26,44 грн
93,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
106,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
87,05
Економія: -4,17 грн
82,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
152,30
Економія: -59,30 грн
93,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
108,40
Економія: -19,05 грн
89,35 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -11,44 грн
93,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
126,50
Економія: -33,44 грн
93,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки (30)
115,50
Економія: -22,44 грн
93,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
106,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (30)
134,50
Економія: -41,44 грн
93,06 грн