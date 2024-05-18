Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИІНШІ КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИІнші кардіологічні препаратиАденозинАТФ-Лонг®Ціни в аптеках

АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Харків (41364) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 379 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
97,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
91,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: таблетки (20)
104,81
Економія: -17,80 грн
87,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
92,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
92,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
92,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
106,56
Економія: -19,54 грн
87,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
97,24 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
92,76 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
92,76 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
143,90
Економія: -50,90 грн
93,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
92,92 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -41,50 грн
94,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
110,99
Економія: -17,92 грн
93,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
90,92 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
99,68 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки (20)
96,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
106,42
Економія: -17,69 грн
88,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
90,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
99,56 грн