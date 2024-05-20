Амброксол таблетки 30 мг блістер у пачці, №20 - Одеса (86070) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптеки україни
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптеки україни
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (5), блістер у пачці (1)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 1-А
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кропивницький, вул. Кропивницького, 22