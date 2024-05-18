Амброксол таблетки 30 мг блістер у пачці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (86070) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптеки україни
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптеки україни
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), блістер у пачці (1)
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), блістер у пачці (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека24
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Аптека24
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Всього: упаковка (5), блістер у пачці (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Челсі плюс
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Челсі плюс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Наша аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15