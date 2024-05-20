Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУДихальні аналептикиРозчин аміакуАміаку Розчин 10%Ціни в аптеках

Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл, №1 - Одеса (820447) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
46,30 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (4)
49,15
Економія: -1,71 грн
47,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (15)
46,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (9)
46,58 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (3)
46,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (5)
48,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (4)
43,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (12)
52,42
Економія: -4,93 грн
47,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (2)
48,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (10)
40,72 грн
Аптека tas
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (6)
49,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (8)
49,40
Економія: -1,91 грн
47,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (11)
48,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
48,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (31)
51,23 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (2)
49,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (2)
46,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (11)
49,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
49,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
46,30 грн