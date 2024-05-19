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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл, №1 - Львів (820447) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (15)
46,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (15)
46,57 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
54,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (13)
58,23
Економія: -10,74 грн
47,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (4)
45,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (5)
45,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
49,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (9)
45,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (7)
45,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (11)
46,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (16)
49,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (8)
46,58 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (5)
53,30
Економія: -5,81 грн
47,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
Всього: упаковка (7)
58,21
Економія: -10,72 грн
47,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (7)
53,10
Економія: -5,61 грн
47,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (15)
46,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 51
Всього: упаковка (13)
58,21
Економія: -10,72 грн
47,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
Всього: упаковка (26)
58,21
Економія: -10,72 грн
47,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
49,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (11)
46,57 грн