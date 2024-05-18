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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон скляний 200 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (820447) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
55,85
Економія: -7,67 грн
48,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (13)
46,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (26)
52,85
Економія: -1,85 грн
51,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (9)
55,17
Економія: -7,26 грн
47,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (13)
56,71
Економія: -8,80 грн
47,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (9)
57,20
Економія: -9,70 грн
47,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (14)
46,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (6)
49,51 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (12)
57,80
Економія: -10,30 грн
47,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
52,68
Економія: -6,19 грн
46,49 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (15)
53,16
Економія: -6,67 грн
46,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (12)
54,42
Економія: -5,64 грн
48,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
Всього: упаковка (25)
53,32
Економія: -6,83 грн
46,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
49,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (7)
53,43
Економія: -5,93 грн
47,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (4)
49,51 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (10)
52,01
Економія: -3,11 грн
48,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (4)
49,51 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (16)
55,50
Економія: -8,00 грн
47,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (4)
54,26
Економія: -4,83 грн
49,43 грн