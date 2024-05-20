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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм Arbor Vitae, №1 - Одеса (791816) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (4)
19,90 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (16)
16,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (28)
19,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Снігурівка, вул. Суворова, 25/1
Всього: упаковка (10)
12,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (8)
20,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (18)
20,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (8)
16,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (15)
14,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (3)
18,26
Економія: -5,26 грн
13,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (1)
18,26
Економія: -5,26 грн
13,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (4)
18,26
Економія: -5,26 грн
13,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (6)
19,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (5)
18,89
Економія: -5,89 грн
13,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
15,02
Економія: -2,02 грн
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (18)
19,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (4)
18,89
Економія: -5,89 грн
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (3)
13,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (13)
19,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (11)
19,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (1)
14,63
Економія: -1,63 грн
13,00 грн