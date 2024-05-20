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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл тм Arbor Vitae, №1 - Одеса (791815) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (11)
35,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (37)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (1)
27,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (13)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (18)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Снігурівка, вул. Суворова, 25/1
Всього: упаковка (21)
25,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (24)
32,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (29)
35,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Всього: упаковка (4)
39,00
Економія: -10,00 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (7)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (4)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (28)
30,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (50)
35,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
Всього: упаковка (3)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (1)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (20)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (11)
27,95 грн