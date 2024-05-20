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Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл, №1 - Одеса (602667) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (22)
46,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (17)
39,04
Економія: -2,99 грн
36,05 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (15)
39,90 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (3)
43,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (20)
42,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (5)
41,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (16)
43,34
Економія: -9,73 грн
33,61 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (11)
39,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (12)
34,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (13)
31,93
Економія: -1,78 грн
30,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
38,29
Економія: -2,78 грн
35,51 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
43,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (5)
46,05 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (20)
34,69
Економія: -1,24 грн
33,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
34,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (23)
36,08
Економія: -2,48 грн
33,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (20)
41,68
Економія: -3,55 грн
38,13 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (9)
41,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (21)
35,17
Економія: -2,02 грн
33,15 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (3)
43,60 грн