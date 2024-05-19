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Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл, №1 - Львів (602667) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
40,50
Економія: -2,60 грн
37,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (18)
42,64
Економія: -7,13 грн
35,51 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (10)
38,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
26,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (10)
43,55
Економія: -8,04 грн
35,51 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (29)
33,02
Економія: -6,24 грн
26,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (12)
42,17
Економія: -8,83 грн
33,34 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (20)
41,91
Економія: -6,40 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (18)
43,56
Економія: -8,05 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (8)
38,29
Економія: -2,78 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (20)
43,56
Економія: -8,05 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (20)
42,80
Економія: -7,29 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (14)
43,55
Економія: -8,04 грн
35,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (23)
40,81
Економія: -14,07 грн
26,74 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
38,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (78)
43,56
Економія: -8,05 грн
35,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (20)
38,77
Економія: -5,43 грн
33,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (34)
43,55
Економія: -8,04 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (10)
43,55
Економія: -8,04 грн
35,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (13)
43,56
Економія: -8,05 грн
35,51 грн