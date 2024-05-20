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Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Одеса (29453) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (6)
18,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (32)
15,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (14)
19,93
Економія: -0,80 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (20)
15,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (23)
15,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (21)
15,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
13,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (24)
22,30
Економія: -3,17 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (23)
15,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (41)
19,93
Економія: -0,80 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (31)
14,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (37)
22,24
Економія: -3,11 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (19)
18,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (7)
12,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (6)
19,30
Економія: -0,17 грн
19,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (3)
19,93
Економія: -0,80 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (33)
15,93 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (17)
12,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (3)
19,30
Економія: -0,17 грн
19,13 грн