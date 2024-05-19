Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУДихальні аналептикиРозчин аміакуАміакЦіни в аптеках

Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Львів (29453) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (16)
15,94 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (14)
18,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (25)
21,85
Економія: -6,01 грн
15,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (19)
15,87 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (20)
23,54
Економія: -4,41 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (24)
23,53
Економія: -4,40 грн
19,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
19,84
Економія: -4,04 грн
15,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (27)
22,30
Економія: -3,17 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
19,85
Економія: -0,72 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (32)
15,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (24)
23,00
Економія: -3,87 грн
19,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (26)
18,61
Економія: -3,51 грн
15,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (25)
23,53
Економія: -4,40 грн
19,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
20,21
Економія: -0,76 грн
19,45 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (20)
15,87 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
19,33
Економія: -0,20 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (14)
23,40
Економія: -4,27 грн
19,13 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (23)
20,80
Економія: -1,67 грн
19,13 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (5)
19,74
Економія: -0,61 грн
19,13 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (9)
15,94 грн