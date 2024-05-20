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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл, №1 - Одеса (21467) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
29,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (15)
37,66
Економія: -2,06 грн
35,60 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (17)
32,41
Економія: -1,81 грн
30,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (15)
37,14
Економія: -2,96 грн
34,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (5)
27,30 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
37,13
Економія: -4,16 грн
32,97 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
32,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (15)
41,89
Економія: -7,71 грн
34,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (10)
27,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (12)
29,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (10)
34,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (7)
29,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (11)
33,51 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
31,42
Економія: -1,82 грн
29,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (17)
34,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (16)
33,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (10)
25,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (15)
34,72
Економія: -7,32 грн
27,40 грн