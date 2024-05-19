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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл, №1 - Львів (21467) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
37,13
Економія: -4,16 грн
32,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (18)
33,51 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
37,14
Економія: -2,96 грн
34,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (10)
27,32 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (12)
39,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (22)
41,46
Економія: -7,28 грн
34,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (21)
41,89
Економія: -7,71 грн
34,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (6)
40,53
Економія: -11,23 грн
29,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
37,14
Економія: -2,96 грн
34,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (9)
41,89
Економія: -7,71 грн
34,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
41,89
Економія: -7,71 грн
34,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
34,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (5)
26,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (17)
41,12
Економія: -6,94 грн
34,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (21)
41,28
Економія: -7,10 грн
34,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (12)
37,13
Економія: -2,95 грн
34,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (18)
34,80
Економія: -7,57 грн
27,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
37,14
Економія: -2,96 грн
34,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (7)
41,89
Економія: -7,71 грн
34,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (4)
37,15
Економія: -7,90 грн
29,25 грн