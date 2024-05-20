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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Одеса (17035) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
16,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
21,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (11)
22,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
21,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (28)
15,31
Економія: -0,86 грн
14,45 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
20,12
Економія: -2,26 грн
17,86 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
15,31
Економія: -0,55 грн
14,76 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
21,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
18,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (17)
21,44
Економія: -4,40 грн
17,04 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
21,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (6)
19,25
Економія: -5,04 грн
14,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (29)
17,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
18,47 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
21,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
20,94
Економія: -6,73 грн
14,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (21)
19,40
Економія: -0,93 грн
18,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (11)
21,73
Економія: -8,02 грн
13,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
20,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (2)
17,10 грн