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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Львів (17035) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (10)
21,37
Економія: -5,97 грн
15,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
20,15
Економія: -1,68 грн
18,47 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
21,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (21)
22,61
Економія: -4,14 грн
18,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (19)
21,80
Економія: -3,33 грн
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (10)
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (9)
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (35)
22,61
Економія: -4,14 грн
18,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (10)
21,96
Економія: -3,49 грн
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (21)
22,29
Економія: -3,82 грн
18,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (15)
20,11
Економія: -1,64 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (4)
17,60
Економія: -3,06 грн
14,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (5)
19,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (36)
22,61
Економія: -4,14 грн
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (26)
18,47 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (16)
20,00
Економія: -1,53 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (17)
21,51
Економія: -3,72 грн
17,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (17)
21,73
Економія: -3,26 грн
18,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (5)
18,47 грн