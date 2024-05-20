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Актрапід® HM розчин для ін'єкцій 100 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Запоріжжя (72062) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
488,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
494,58
Економія: -36,15 грн
458,43 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
489,57 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (6)
494,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
509,77
Економія: -15,04 грн
494,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
520,95
Економія: -26,22 грн
494,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
517,10
Економія: -28,10 грн
489,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
522,93
Економія: -28,20 грн
494,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
494,83
Економія: -36,40 грн
458,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (6)
527,43
Економія: -32,70 грн
494,73 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (5)
490,11 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (4)
494,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
493,65
Економія: -35,22 грн
458,43 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (8)
494,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (4)
494,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
494,82
Економія: -36,39 грн
458,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (2)
521,19
Економія: -28,29 грн
492,90 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (6)
492,92 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
524,36
Економія: -41,50 грн
482,86 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (6)
493,83 грн