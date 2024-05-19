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Актрапід® HM розчин для ін'єкцій 100 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Львів (72062) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
494,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
458,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
476,54
Економія: -18,10 грн
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
460,70
Економія: -2,26 грн
458,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
518,85
Економія: -27,66 грн
491,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
494,83
Економія: -20,93 грн
473,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
485,74
Економія: -27,30 грн
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
494,82
Економія: -36,38 грн
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
494,83
Економія: -36,39 грн
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
494,82
Економія: -36,38 грн
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
476,54
Економія: -18,10 грн
458,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
485,74
Економія: -27,30 грн
458,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
522,45
Економія: -28,45 грн
494,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
469,13
Економія: -10,69 грн
458,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
479,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
494,82
Економія: -36,38 грн
458,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
485,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
463,39
Економія: -4,95 грн
458,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
485,74
Економія: -27,30 грн
458,44 грн