Актрапід® HM розчин для ін'єкцій 100 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Харків (72062) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (4)
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Всього: упаковка (5)
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А