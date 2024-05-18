Актрапід® HM розчин для ін'єкцій 100 МО/мл флакон 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (72062) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 126 аптеках
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Регіональна аптечна мережа руан
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Не болей! семья аптек
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Аптека низьких цін
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Подорожник
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1 соціальна аптека
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Аптека шар@
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Нє болєй
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Робоча, 95
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Аптека низьких цін
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2