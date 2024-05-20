Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, №10 - Одеса (24718) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Ніжинська, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пастера, 31
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Преображенська, 65
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Грецька, 46
Аптека акс соціальна
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3